Съемки рэп-клипа привели к крупному пожару в многоэтажном дома

Во Франции сгорел дом из-за съемок незаконного рэп-клипа
Павел Михеев/РИА Новости

Во Франции начался пожар на съемках незаконного рэп-клипа. Об этом сообщает bild.de.

Инцидент произошел во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона. Полиция выехала на место происшествия, как только узнала о несанкционированной съемке. Там на сотрудников правоохранительных органов напали несколько людей в масках и черно-белых комбинезонах. Правонарушители имели при себе фейерверки.

По данным издания, запущенные фейерверки попали на балкон жилого дома и подожгли хранящиеся там картонные коробки. В результате весь фасад здания был охвачен пламенем. Пожар распространился с балкона на пять этажей и уничтожил по меньшей мере пять квартир.

Для борьбы с пламенем потребовались десятки пожарных. Улицы возле дома пришлось перекрыть для движения транспорта. По данным издания, люди не пострадали. Около 40 местных жителей были незамедлительно эвакуированы. Отмечается, что прокуратура Лиона начала расследование из-за многократных исков. На данный момент никто не был арестован.

Ранее Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) запретили выступать после экстренной госпитализации.

