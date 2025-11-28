Суд удовлетворил иски двух потерпевших по делу Долиной

Суд Московской области удовлетворил гражданские иски двух потерпевших по делу о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС.

«Взыскать с Цырульниковой в пользу потерпевшей стороны 9 млн 445 тысяч рублей и 2,7 млн рублей», — сказал судья.

Кроме того, обеспечительный арест на имущество фигурантов оставлен для исполнения приговора. Исковые требования Долиной на общую сумму более 176 млн рублей суд не рассмотрел, уточнив, что они «могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства».

Суд назначил четырем фигурантам дела сроки от четырех до семи лет. Сама артистка на заседание не приехала.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.