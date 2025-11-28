На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд удовлетворил иски двух потерпевших по делу Долиной

ТАСС: суд удовлетворил иски потерпевших из-за аферы с квартирой Долиной
true
true
true
close
Shutterstock

Суд Московской области удовлетворил гражданские иски двух потерпевших по делу о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС.

«Взыскать с Цырульниковой в пользу потерпевшей стороны 9 млн 445 тысяч рублей и 2,7 млн рублей», — сказал судья.

Кроме того, обеспечительный арест на имущество фигурантов оставлен для исполнения приговора. Исковые требования Долиной на общую сумму более 176 млн рублей суд не рассмотрел, уточнив, что они «могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства».

Суд назначил четырем фигурантам дела сроки от четырех до семи лет. Сама артистка на заседание не приехала.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами