Долина не явилась в суд, где огласят приговор по делу о ее квартире

ТАСС: Долина не пришла в суд, где огласят приговор по ее делу

Российская певица Лариса Долина не явилась в суд на заседание, в ходе которого огласят приговор по делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом пишет ТАСС.

«Балашихинский городской суд Московской области огласит приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной», — сказано в материале.

Как уточняется, на скамье подсудимых находятся: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.