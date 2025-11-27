На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура утвердила обвинение блогеру Никите Ефремову

Блогера Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности
Nikita Efremov/YouTube

Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Московской области Никиты Ефремова. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Блогера обвинили в финансировании экстремистской деятельности.
 
Следствие установило, что Ефремов, являясь противником действующих органов власти России и находясь на территории московского региона, с августа 2021 года по февраль 2022 года оформил подписку и осуществил 7 переводов денежных средств для обеспечения деятельности организации и общественного движения, запрещенных на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
 
15 октября сообщалось, что на все активы Ефремова, включая недвижимость и банковские счета, наложены обеспечительные меры.

До этого блогер частично признал вину в деле о финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В ходе допроса Ефремов заявил, что активировать в его телефоне ежемесячную подписку на донаты в размере одной тысячи рублей могли друзья.

Следователи считают, что Ефремов финансировал ФБК с сентября 2021 по февраль 2022 года из-за того, что он является противником действующих органов власти РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также утверждается, что Ефремов в 2021 году участвовал в несогласованных акциях протеста в Подмосковье.

18 ноября 2025 года в отношении Ефремова было завершено расследование. 27 ноября ФБК признали террористической организацией в РФ.

