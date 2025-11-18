СК завершил расследование дела блогера Ефремова о финансировании ФБК

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.

«Судом в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе расследования правоохранители изучили выписки с банковских счетов блогера и нашли необходимые доказательства. В результате проверок была собрана достаточная доказательная база.

15 октября сообщалось, что на все активы Ефремова, включая недвижимость и банковские счета, наложены обеспечительные меры.

До этого блогер частично признал вину в деле о финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В ходе допроса Ефремов заявил, что активировать в его телефоне ежемесячную подписку на донаты в размере одной тысячи рублей мог кто-то из его ближайшего окружения.

Следователи считают, что Ефремов финансировал ФБК с сентября 2021 по февраль 2022 года из-за того, что он является противником действующих органов власти РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также утверждается, что Ефремов в 2021 году участвовал в несогласованных акциях протеста в Подмосковье.

