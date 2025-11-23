На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске многодетная мать лишилась квартиры, став жертвой «эффекта Долиной»

Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по схеме, получившей популярность после громкого дела с обманом российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, 53-летняя Татьяна купила летом квартиру в Красноярске за 5 млн рублей. Продавцом оказался мужчина, который живет в Москве. По словам покупательницы, сделка выглядела прозрачной: владелец недвижимости предоставил все документы, дело вел сын самой Татьяны, риэлтор. Вскоре после продажи квартиры бывший хозяин передумал выписываться и подал в суд с требованием отменить сделку. Мужчина утверждает, что якобы пострадал от мошенников, «не осознавал, что делает» и не хотел продавать квартиру. В итоге многодетная мать осталась без денег и новой квартиры.

В беседе с SHOT эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал эту схему «эффектом Долиной». По его данным, только в этом году более трех тысяч семей стали жертвами подобных сделок в России.

До этого юрист Екатерина Гордон назвала абсолютно несправедливым и незаконным решение суда в деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. По словам Гордон, Полина Лурье, купившая недвижимость, не виновна в том, что певица продала квартиру мошенникам. Она уверена, что женщина должна получить свое имущество, так как приобрела его, не зная о махинациях аферистов.

Гордон подчеркнула, что Долина создала «очень нехороший» прецедент в правовой системе России. По мнению юриста, обычный человек не должен страдать из-за того, что звезда «спуталась с мошенниками». Адвокат добавила, что народная артистка может получить имиджевый урон из-за данной ситуации.

