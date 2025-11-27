На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря концертам в Дубае

«База»: певица Долина восстановит потери в 100 млн рублей за счет концертов
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина получит доход от новогодних выступлений, который будет эквивалентен стоимости ее пятикомнатной квартиры, потерянной из-за мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Расписание певицы на декабрь и январь, утверждают СМИ, практически полностью заполнено: в этом году у нее доступно всего три свободных выступления, а следующий заказ возможен не ранее 20 января. Всего Долина планирует провести более 20 выступлений в Дубае и 10 концертов в России и за границей в новогодние праздники.

Также «База» раскрывает, что стоимость одного выступления артистки составляет 3,5 млн рублей плюс НДС. В общей сложности, резюмирует Telegram-канал, она заработает как минимум 105 млн рублей на праздничных мероприятиях — то есть знаменитость практически покроет стоимость квартиры, проданной под влиянием мошенников, и позже возвращенной, — 112 млн рублей.

Кроме того, за дополнительный гонорар певица готова пересмотреть свое расписание и найти свободное время для нового заказчика. В дополнение к оплате она требует перелет первым или бизнес-классом, проживание в лучшем 5-звездочном отеле города (если возможно, с фитнес-центром), а также личного фониатра за 5 часов до концерта.

Ранее стало известно, что рэпер Macan идет служить в элитный спецназ.

