Макаревич признался в любви Пугачевой: «Мудрейшая женщина»

Рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в недавнем YouTube-интервью Дмитрию Еловскому (признан в РФ иностранным агентом) высоко оценил талант и популярность Аллы Пугачевой.

«Она абсолютно великая. Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я её вообще люблю», — сказал артист.

Также Макаревич выразил мнение, что недавнее интервью Примадонны собрало много просмотров, поскольку народная любовь к ней не угасла.

«Она много лет не выступала на экране, а любовь к ней осталась. Это тоже удивительно. Ведь она практически не поет уже сколько лет», — отметил рокер.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В августе 2025 года вышло интервью с певицей, где она ответила на вопрос о предательстве родины. Певица заявила, что не считает себя таковой. Она также не согласна с распространяемым недоброжелателями утверждением, что «бежала» из страны.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась на шоу «Эмпатия Манучи», что словам Аллы Пугачевой о служении родине стоит доверять после того, как, считает дипломат, артистка обманула всю страну.

Ранее Макаревич рассказал о встрече с президентом России.