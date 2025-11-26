На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрей Макаревич о встрече с президентом России: «Сделал довольно много хорошего!»

Музыкант Макаревич вспомнил, что Медведев показался ему прогрессивным политиком
Максим Блинов/РИА Новости

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-интервью Дмитрию Еловскому (признан в РФ иностранным агентом) о том, какое впечатление на него произвел в 2010 году Дмитрий Медведев – тогдашний президент России.

По словам Макаревича, Медведев показался ему абсолютно адекватным, прогрессивно настроенным и образованным молодым человеком.

«И, кстати, то, что он тогда делал, это вполне подтверждало. Мало кто уже помнит, а он сделал довольно много хорошего», — поделился рок-музыкант.

Также Макаревич признался, что «никак не относится» к своему статусу иноагента в России, поскольку не может изменить решения Минюста РФ.

«Мое дело разбиралось в суде, и у меня не нашли иностранного финансирования. Знаете почему? Потому что его нет! И тогда они сказали: «Несмотря на то, что у него иностранного финансирования нет, он все равно иноагент. У него нерелевантное поведение», — заявил артист.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

Ранее стало известно, что иск к Алле Пугачевой в России оставили без движения.

