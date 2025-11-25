На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова сравнила признание Пугачевой с подвигом своего деда‑фронтовика

Мария Захарова противопоставила признание Пугачевой подвигу деда‑фронтовика
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась на шоу «Эмпатия Манучи», что словам Аллы Пугачевой о служении родине стоит доверять после того, как, считает дипломат, артистка обманула всю страну.

«Прошу прощения, но человек на весь мир заявил, что ее брак с Филиппом Киркоровым был постановочным. И вы до сих пор ему верите? <…> Может, перестанем быть наивными? Может, наконец, сами себе хоть признаемся, что да, есть такие люди, которые обманывают. И потом еще и насмехаются», — сказала Захарова.

В противовес Пугачевой дипломат привела историю своего деда — участника Великой Отечественной войны, который после фронта посвятил жизнь служению стране, не афишируя своих заслуг. Она уверена, что настоящие служители родины не стремятся к публичности.

«Они просто молчат. Они не считают нужным либо об этом говорить, либо уж тем более использовать высокопарные слова», — резюмировала представитель МИД РФ.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Ранее Кристина Орбакайте показала, как изменилась ее дочь за 4 года.

