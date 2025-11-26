Стало известно о многомиллионном долге продюсера «Ласкового мая»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин имеет многолетний долг по займу на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на судебные документы и материалы судебных приставов, сообщает РИА Новости.

В 2017 году продюсер взял в долг у некого Александра 10 млн рублей, которые должен был вернуть к апрелю 2018-го. Однако им было возвращено лишь 5,5 млн рублей, а задолженность в 4,5 млн рублей так и осталась непогашенной. В ноябре 2023 года суд в Ставрополе постановил взыскать с Разина задолженность, проценты на более чем 881 тыс. рублей, а также свыше 35 тыс. рублей госпошлины. В августе судебные приставы завели исполнительное производство. В настоящее время общая сумма долга Разина составляет 5,2 млн рублей.

25 ноября сообщалось, что Разин скрывается в США от следствия по делу о мошенничестве с чужими средствами.

По предварительным данным, действия Разина нанесли ущерб в размере 500 млн рублей. Тем не менее эта сумма может возрасти до окончания расследования.

Ранее продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск.