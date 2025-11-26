На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о многомиллионном долге продюсера «Ласкового мая»

Продюсер «Ласкового мая» Разин задолжал 5,2 млн рублей
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин имеет многолетний долг по займу на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на судебные документы и материалы судебных приставов, сообщает РИА Новости.

В 2017 году продюсер взял в долг у некого Александра 10 млн рублей, которые должен был вернуть к апрелю 2018-го. Однако им было возвращено лишь 5,5 млн рублей, а задолженность в 4,5 млн рублей так и осталась непогашенной. В ноябре 2023 года суд в Ставрополе постановил взыскать с Разина задолженность, проценты на более чем 881 тыс. рублей, а также свыше 35 тыс. рублей госпошлины. В августе судебные приставы завели исполнительное производство. В настоящее время общая сумма долга Разина составляет 5,2 млн рублей.

25 ноября сообщалось, что Разин скрывается в США от следствия по делу о мошенничестве с чужими средствами.

По предварительным данным, действия Разина нанесли ущерб в размере 500 млн рублей. Тем не менее эта сумма может возрасти до окончания расследования.

Ранее продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами