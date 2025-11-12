На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самойлова намерена стать певицей: «Все разводятся и поют»

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что планирует музыкальный дебют после развода
true
true
true
close
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась планами начать музыкальную карьеру. Об этом она сообщила МУЗ-ТВ на праздновании дня рождения певицы Вали Карнавал.

«Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!» — сказала экс-возлюбленная рэпера Джигана.

Самойлова призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем её талант раскроется.

«Может быть, откроется какой‑то творческий потенциал… Может быть, в процессе это все как‑то сложится, и у меня откроется какой‑нибудь там поток, и я что‑то напишу сама, почему нет?» — заявила она

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Ранее стало известно, что Валя Карнавал уехала в больницу после дня рождения.

