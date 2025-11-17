Самойлова рассказала, с кем остались дети и коза Мими после разрыва с Джиганом

Блогерша Самойлова заявила, что дети не страдают после ее расставания с рэпером Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова раскрыла детали бракоразводного процесса с рэпером Джиганом. Ее цитирует издание Super.

По словам Самойловой, после расставания Джиган стал уделять детям больше времени. Она также раскрыла, с кем осталась коза семьи Мими — животное проживает с блогершей.

«Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут, и там. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают», — сказала она.

Женщина отметила, что развод может занять больше трех месяцев, и выразила надежду, что ее супруг за это время тоже повзрослеет.

Самойлова добавила, что сейчас за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет и свободное время собирается посвятить себе, детям и семье.

На развод подала Самойлова, иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей», был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него знаменитость приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

Накануне Самойлова публично расплакалась о том, что ее жизнь ей не принадлежит.

Ранее Самойлова ответила на предложение Джигана примириться.