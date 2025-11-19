На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бьянка заявила об изменах Джигана

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) заявила в шоу «Сплетни», что модель Оксана Самойлова разводится с рэпером Джиганом из-за измен.

«Я думаю, (причиной развода) стала некая дама. Ну а что еще? Коза молоко не дала?» — отметила артистка.

Как предположила Липницкая, Джиган все еще надеется, что все будет хорошо. Певица посоветовала Самойловой «понять и простить» супруга. Исполнительница также опровергла слух, что рэпер перестал выпускать треки после успеха жены. Она назвала коллегу «работящим парнем».

Бьянка считает, что Джиган всегда будет любить Самойлову.

«Они уже роднулечки такие», — поделилась певица.

Блогерша и ведущая шоу Карина Мурашкина предположила, что Самойлова решила «припугнуть» Джигана разводом, так как хотела отдохнуть от мужа.

«Честно, мне жалко Джигана и детей. Правда. В целом, когда семья распадается, как бы ни звучало грустно, это печально. Они столько лет вместе. (Чтобы сохранить любовь) надо, чтобы была любовь просто. Чтобы она осталась. И поменьше косячить. Как-то женщин меньше трогать других!» — рассказала исполнительница.

Липницкая посоветовала Джигану разобраться со своими «тараканчиками» и войти во «взрослую жизнь».

Ранее Самойлова ответила на предложение Джигана примириться.

