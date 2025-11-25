Стало известно о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам

Адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале прокомментировал сообщения о госпитализации французской актрисы Брижит Бардо.

Добровинский признался, что хорошо знал Бардо. По словам адвоката, артистка испытывала особую симпатию к русским мужчинам.

«Я очень надеюсь, что мы еще услышим новость о ее выздоровлении, ведь с ее уходом уйдёт целая эпоха», — поделился адвокат.

24 ноября газета Var-Matin сообщила, что Бардо поместили в больницу «Сен-Жан». Сейчас она все еще находится под наблюдением врачей.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Брижит Бардо не первый раз попадает в больницу в этом году. 16 октября газета Nice Matin сообщала, что знаменитость была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, она находилась в той же частной больнице в Тулоне, где ей до этого провели операцию. 18 октября ее выписали.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов отказался от лекарств.