Брижит Бардо госпитализировали

В Тулоне госпитализировали 91-летнюю актрису Брижит Бардо
Remy de la Mauviniere/AP

Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне. Об этом пишет газета Var-Matin со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, 91-летнюю кинозвезду поместили в больницу «Сен-Жан» около 10 дней назад. Сейчас она все еще находится под наблюдением врачей.

16 октября газета Nice Matin сообщала, что знаменитость была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, она находилась в той же частной больнице в Тулоне, где ей до этого провели операцию. 18 октября ее выписали.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Ранее Бардо резко отреагировала на слухи о своей кончине.

