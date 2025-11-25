На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Николай Дроздов отказался от лекарств

Жена Дроздова заявила, что телеведущий вышел в ремиссию
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Популярный телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию на фоне лечения рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на супругу ведущего Татьяну.

По словам жены, сейчас телеведущий проходит реабилитацию — два раза в неделю ездит на двухчасовые занятия укреплять мышцы на специальных тренажерах с тренером. Эти упражнения, говорит супруга, оказывают на его состояние положительное влияние.

Зоологу приходится следить за питанием и контролировать норму белка — он ест омлет на завтрак, творог на обед, иногда позволяет себе вегетарианский борщ. Кроме того, уточнила Татьяна, телеведущий отказался от лекарств, потому что чувствует себя хорошо без них — принимает только витамин D и цинк.

После перенесенной летом операции и большой потери крови у него сильно упал гемоглобин, ведущему делали инъекции гормонов и постоянно контролировать показатели. Последние анализы Николая Дроздова вернулись в норму.

В октябре Mash сообщал, что Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров из-за остеопороза за последний год.

Ранее госпитализировали актрису Брижит Бардо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами