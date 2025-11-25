Николай Дроздов отказался от лекарств

Популярный телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию на фоне лечения рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на супругу ведущего Татьяну.

По словам жены, сейчас телеведущий проходит реабилитацию — два раза в неделю ездит на двухчасовые занятия укреплять мышцы на специальных тренажерах с тренером. Эти упражнения, говорит супруга, оказывают на его состояние положительное влияние.

Зоологу приходится следить за питанием и контролировать норму белка — он ест омлет на завтрак, творог на обед, иногда позволяет себе вегетарианский борщ. Кроме того, уточнила Татьяна, телеведущий отказался от лекарств, потому что чувствует себя хорошо без них — принимает только витамин D и цинк.

После перенесенной летом операции и большой потери крови у него сильно упал гемоглобин, ведущему делали инъекции гормонов и постоянно контролировать показатели. Последние анализы Николая Дроздова вернулись в норму.

В октябре Mash сообщал, что Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров из-за остеопороза за последний год.

