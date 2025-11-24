На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охлобыстин рассказал о своей слабости: «Мной всегда крутили бабы»

Актер Охлобыстин назвал себя бессильным перед дочерями и внучкой
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с «Пятым каналом», что женщины всегда были его слабостью.

«Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — поделился артист.

Охлобыстин сравнил женщин со «стихией» и «матерью-природой». Он отметил, что сейчас не может сопротивляться любому капризу внучки Евы. Артист признался, что балует ребенка. По словам актера, он выполняет все желания внучки.

В 2022 году Охлобыстин впервые стал дедом. Дочь актера Анфиса родила сына, которого назвала Антонием. В начале 2023 года у звезды «Интернов» родилась внучка. Дочь артиста Евдокия Батурине-Охлобыстина назвала девочку Евой. В марте 2025-го у актера появился на свет внук Ной.

В июне стало известно, что Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея в фильме «Домовенок Кузя 2». Режиссером картины выступил Виктор Лакисов. В ролях: Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.

Ранее Охлобыстин перечислил фильмы, которые необходимо смотреть подросткам.

