Охлобыстин стал дедом в третий раз и раскрыл необычное имя внука

Актер Иван Охлобыстин стал дедом в третий раз. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист показал первое фото новорожденного мальчика с мамой и раскрыл его необычное имя.

«Я стал дедом в третий раз. Мальчика назвали Ноем. 3725 гр. Слава Богу за все!» — написал он.

Беременность стала для дочери артиста Евдокии второй — в 2022-м, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели, девушка родила дочь Еву.

Первого же внука Антония актеру родила старшая дочь Анфиса.

Ивану Охлобыстину 58 лет. Он известен по ролям в фильмах «Даун Хаус», «Соловей-разбойник», «Холоп».

Ранее в Лиме объявили режим ЧС после нападения на известную группу.