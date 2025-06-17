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Охлобыстин сыграет Кощея в продолжении «Домовенка Кузи»

Фильм «Домовенок Кузя 2» выйдет 19 марта 2026 года
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Фильм «Домовенок Кузя 2» выйдет 19 марта 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

В продолжении картины Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея. Вместе с домовенком Тихоней девочка Наташа и Кузя отправятся спасать мир сказок от злодея. Сценарий к проекту написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Андрей Гаврилов.

Режиссером картины выступил Виктор Лакисов. В ролях: Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.

«Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам. Продюсерами картины выступили братья Андреасян, а главных героев — домовят Кузю и Нафаню — озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

В день премьеры 19 декабря 2024 года картине удалось пополнить кассу на 17 млн рублей, а в первый уикенд сборы фильма превысили 222 млн рублей. В январе 2025-го комедия собрала 1 млрд рублей чуть более чем за месяц — за 37 дней с официальной даты начала проката.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок.

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