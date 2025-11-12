На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охлобыстин перечислил фильмы, которые необходимо смотреть подросткам

Илья Питалев/РИА Новости

В пятерку обязательных фильмов к просмотру для молодежи должны войти картины режиссеров Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал российский актер Иван Охлобыстин.

«Из российского кинематографа я бы обязательно показывал [молодежи] «Андрея Рублева» Тарковского, «Неоконченную пьесу для механического пианино» Михалкова», — сказал он.

По словам актера, он также порекомендовал бы посмотреть «очень добрые» фильмы Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо». В личный топ Охлобыстина вошла еще одна работа Тарковского — «Сталкер». Кроме того, он посоветовал подросткам ознакомиться с экранизацией одноименного романа «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука.

Охлобыстин подчеркнул, что необходимо собрать несколько списков с рекомендациями кинофильмов для подростков.

До этого кинорежиссер Карен Шахназаров выступил на заседании совета по культуре и искусству при участии президента РФ Владимира Путина с инициативой о внедрении изучения кино в школьную программу. Комментируя это предложение, российский лидер заявил, что оно заслуживает пристального внимания, поскольку культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.

Ранее в Госдуме призвали пересмотреть отношение к фильму «Брат» и сериалу «‎Бригада».

