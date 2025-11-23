На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Общественник Бородин подал в суд на Аллу Пугачеву

Глава ФПБК Бородин подал иск к певице Пугачевой о защите чести и достоинства
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что подал еще один иск к певице Алле Пугачевой.

По словам общественника, иск был зарегистрирован Пресненским судом Москвы. Согласно судебным материалам, он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации, уточнил Бородин. Он добавил, что рассмотрение его требования по существу состоится в ближайшее время.

В конце сентября в Одинцовском суде Подмосковья был зарегистрирован третий по счету иск к Алле Пугачевой от Виталия Бородина. Однако суд вернул обращение заявителю, оставив его без рассмотрения.

До этого иск к Пугачевой подал участник боевых действий Александр Трещев, который потребовал от певицы выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом для обращения в суд стало недавнее интервью знаменитости, в котором она, по мнению истца, опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Иск рассмотрит по существу Савеловский суд Москвы.

Ранее писатель Олег Рой возмутился из-за того, что Пугачева «рукоплещет Трампу, а до нашего народа ей нет дела».

