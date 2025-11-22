На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олег Рой о Пугачевой: «Рукоплещет Трампу, а до нашего народа нет дела»

Писатель Олег Рой заявил, что песни Макаревича и Пугачевой принадлежат россиянам
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Российский писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой заявил, что Аллу Пугачеву нужно «простить и забыть» в России. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

Рой пояснил, что россиянам стоит простить Примадонну только потому, что ее песни связывают многих людей с прошлым. Нынешнее же поведение певицы писатель охарактеризовал: «Ну все, человек вышел из ума».

«Это люди, которые ненавидят нашу страну. Ненавидят. Люди с двойными стандартами. <…> Они рукоплещут Трампу — человеку, который руководит страной, которая развязывала, развязывает и будет развязывать самые большие и самые кровавые конфликты в мире. Они рукоплещут вот туда, а до нашего многострадального народа у них нет дела», — заявил публицист.

Писатель убежден, что граждане России даже в мыслях не должны допускать, что Пугачева и другие уехавшие звезды могут вернуться на родину. Он считает, что подобные артисты должны остаться в прошлом. Также Рой заявил, что творческое наследие певцов-эмигрантов принадлежит россиянам.

«Это моя песня «Поворот» группы «Машина времени». Я ее пел, когда ездил на «картошку», будучи студентов. Это моя песня, не его [Макаревича (признан в РФ иностранным агентом)]. Мы ее оплатили своими деньгами, заказами государства. Это всё оплачено нами, так же, как и песни Пугачевой», — резюмировал писатель.

Ранее стало известно, что борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России.

