Рэпер Slimus спешно покинул Россию, продав квартиру ниже рынка

SHOT: рэпер Slimus избавился от последней недвижимости в Москве и переехал в США
@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Вадим Мотылев, известный под псевдонимом Slimus, продал свою последнюю российскую недвижимость, окончательно перебравшись в США. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал отмечает, что музыкант спешно покинул Россию: его столичная недвижимость площадью 86 кв. м на 7-м этаже в районе Беговой в Москве была оценена минимум в 40 млн рублей, но была продана за 31 млн рублей. Причиной эмиграции стали проблемы с возвращением на российскую сцену: в 2024 году три из пяти запланированных концертов были отменены, а в текстах Slimus'а активисты обнаружили оскорбления православной церкви и критику спецоперации.

SHOT также отмечает, что у Slimus'а в России осталось концертное агентство «Азимут букинг», которое было создано в 2017 году. У компании есть офис в США, где Мотылев и его супруга Елена организуют выступления, включая концерты для рэпера Гуфа. В России же агентство закрыто, а его счета заблокированы.

В марте 2025 года Никулинский суд Москвы оштрафовал Мотылева за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества. Речь шла о песнях «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально».

Ранее сообщалось, что борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России.

