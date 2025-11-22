Пугачева о жизни за границей: «Кайф!»

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежий пост, в котором порадовалась утренней прогулке.

В ролике знаменитость предстала в образе total-black: она надела черную блузу, дополнив образ панамой того же цвета и солнцезащитными очками.

«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — написала Пугачева.

В комментариях фанаты порадовались за исполнительницу — в частности, артистке ответила телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она пожелала, чтобы подобные дни были у Примадонны почаще.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Накануне Галкин намекнул, что вернулся в Израиль. Супруг Пугачевой опубликовал в личном блоге пост, как он сидит посреди пустыни, сопроводив его подписью: «Догадайтесь, где я». Большая часть интернет-пользователей пришла к выводу, что Галкин вернулся в Израиль.

Ранее стало известно, что рэпер Slimus избавился от последней недвижимости в Москве и переехал в США.