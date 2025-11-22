На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пугачева о жизни за границей: «Кайф!»

Певица Алла Пугачева показала утреннюю прогулку в total‑black образе
true
true
true

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежий пост, в котором порадовалась утренней прогулке.

В ролике знаменитость предстала в образе total-black: она надела черную блузу, дополнив образ панамой того же цвета и солнцезащитными очками.

«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — написала Пугачева.

В комментариях фанаты порадовались за исполнительницу — в частности, артистке ответила телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она пожелала, чтобы подобные дни были у Примадонны почаще.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Накануне Галкин намекнул, что вернулся в Израиль. Супруг Пугачевой опубликовал в личном блоге пост, как он сидит посреди пустыни, сопроводив его подписью: «Догадайтесь, где я». Большая часть интернет-пользователей пришла к выводу, что Галкин вернулся в Израиль.

Ранее стало известно, что рэпер Slimus избавился от последней недвижимости в Москве и переехал в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами