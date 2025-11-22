Галкин уехал в пустыню на фоне новостей о проверке в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) роликом, намекнув на свое местоположение.

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в личном блоге пост, как он сидит посреди пустыни, сопроводив его подписью: «Догадайтесь, где я». Большая часть интернет-пользователей пришла к выводу, что Галкин вернулся в Израиль.

«На святой земле»; «В Израиле очень много красивых мест. Это одно из них»; «Пустыня Негев — единственная в своем роде»; «Израиль. Скорее всего Махтеш Рамон», — написали под публикацией.

После начала СВО Галкин и певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Накануне СМИ сообщили о проверке Галкина в Израиле из-за видео, на котором он положил украинский флаг на израильский. Однако позднее министерство нацбезопасности страны опровергло эту информацию.

Ранее сообщалось, что борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России.