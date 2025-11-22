На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приставы взыскивают миллионы, а театр закрывают: раскрыты подробности дела двойника Пугачевой

РИА Новости: пародист Пугачевой Песков не смог оспорить долг и лишился театра
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Судебные приставы взыскивают с двойника Аллы Пугачевой Александр Песков более 13,6 млн рублей на фоне конфликта, начавшегося в 2019 году — тогда артисту был предоставлен заем. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2023 года суд обязал Пескова выплатить долг по займу, несмотря на то, что его юрист утверждал, что деньги не передавались. Потом апелляционный суд оставил решение без изменений, но долг остался непогашенным.

В апреле 2024 и июне 2025 годов суды выдали два исполнительных листа, и уже в июле 2025 года против пародиста были возбуждены два исполнительных производства.

Также с сентября 2025 года ликвидируется по решению налоговой службы компания «Театр под руководством А. Пескова». В августе 2025-го общий долг фирмы по налогам составил 13 тыс. рублей. Согласно данным сервиса «БИР‑Аналитик», налоговая служба четырежды приостанавливала операции по счетам компании из-за непредоставления налоговой декларации и решений о взыскании.

Накануне Mash сообщил, что финансовые проблемы и постоянный стресс негативно сказались на здоровье Пескова: у него обострилось заболевание поджелудочной железы, диагностированное еще в 2019 году.

Ранее сообщалось, что рэпер Slimus избавился от последней недвижимости в Москве и переехал в США.

