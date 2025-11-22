Борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России

Судебные приставы объявили в розыск известного пародиста Александра Пескова, известного как двойник Аллы Пугачевой, из-за его задолженности в размере 13 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Чтобы справиться с финансовыми трудностями, отмечает Telegram-канал, 63-летний артист существенно снизил свои гонорары: цена за его выступление уменьшилась почти в 12 раз, составив 400 тыс. рублей. Еще до этого Песков зарабатывал до 5 млн рублей за шоу, что позволило ему приобрести две квартиры в Москве — одну площадью 99,2 кв. м в Лефортово и другую, размером 96,3 кв. м, на Арбате.

Mash утверждает, что в определенный момент дела Пескова резко ухудшились. Его компанию «Театр под руководством Александра Пескова» закрыла Федеральная налоговая служба, а кредитор подал иск на 13 млн рублей. Финансовые проблемы и постоянный стресс негативно сказались на здоровье артиста: у него обострилось заболевание поджелудочной железы, диагностированное еще в 2019 году.

Также Telegram-канал раскрывает, что, помимо гонорара, Песков упростил условия райдера. На данный момент артист требует 10 бутылок воды без газа по 0,5 литра, 4 стула, 2 розетки на 220 вольт и зеркало размером 0,5 на 1,5 метра. Команду артиста, состоящую из 12 человек, заказчика просят обеспечить 12 стульями, 20 бутылками воды, настольной лампой, столом с зеркалом, 48 бутербродами, чаем или кофе, молоком, сахаром, электрическим чайником и стаканчиком.

Ранее сообщалось, что Аллегрова заработает десятки миллионов за новогодние праздники.