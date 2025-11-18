В Израиле опровергли данные о проверке Галкина после видео с флагами

RT: Галкина не будут проверять после видео с флагами Израиля и Украины

В Израиле опровергли данные о проверке артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) из-за видео, на котором он положил израильский флаг на украинский. Об этом пишет RT.

«Не в курсе, впервые слышу», — сказали в Министерстве нацбезопасности страны.

В полиции Израиля журналистам заявили, что им также неизвестно о какой-либо жалобе, добавив, что подать ее можно в любом отделении.

На выступлении в Петах-Тикве Галкин накрыл израильский флаг украинским, что вызвало возмущение у местных активистов. Они обратились в Министерство национальной безопасности Израиля с просьбой провести проверку по подозрению в неуважении к госсимволу страны.

После начала СВО Галкин и певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

