Актриса Мария Машкова призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в любви Украине, отметив, что «всем сердцем» находится с гражданами страны.

«Вы — герои! И никто и ничто этого уже не изменит. Никогда. Я вас люблю. Сил», — написала знаменитость.

Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов. В конце сентября 2025 года Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

Накануне СМИ сообщили, что принятие Украиной плана президента США Дональда Трампа может спровоцировать «восстание» внутри страны. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявил американский журналист Марк Чемпион.

По оценке эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении. Чтобы исправить ситуацию в свою пользу, считает автор публикации, Зеленскому нужно предложить свои правки.

Ранее Сергея Зверева обвинили в самопиаре на фоне кончины племянников в зоне СВО.