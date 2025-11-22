На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мария Машкова призналась в любви Украине: «Ничто этого уже не изменит»

Уехавшая из России актриса Мария Машкова заявила, что любит Украину и украинцев
true
true
true
close
masha_mashkova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Машкова призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в любви Украине, отметив, что «всем сердцем» находится с гражданами страны.

«Вы — герои! И никто и ничто этого уже не изменит. Никогда. Я вас люблю. Сил», — написала знаменитость.

Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов. В конце сентября 2025 года Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

Накануне СМИ сообщили, что принятие Украиной плана президента США Дональда Трампа может спровоцировать «восстание» внутри страны. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявил американский журналист Марк Чемпион.

По оценке эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении. Чтобы исправить ситуацию в свою пользу, считает автор публикации, Зеленскому нужно предложить свои правки.

Ранее Сергея Зверева обвинили в самопиаре на фоне кончины племянников в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами