Сергея Зверева обвинили в самопиаре на фоне кончины племянников в зоне СВО

Родственница Зверева обвинила шоумена в лицемерии на фоне кончины племянников
личный архив Сергей Зверев

Родственница парикмахера Сергея Зверева назвала лицемерием поведение шоумена, усмотрев в нем стремление использовать кончину племянников в зоне СВО в качестве инструмента для пиара. Ее слова передает Telegram-канал «Свита короля».

«Это такое позерство, ему наплевать на ребят, на всех наплевать, кроме себя», — заявила женщина.

Член семьи Зверева считает, что стилист демонстративно грустит, не искренне делясь своими переживаниями в публичном поле.

«Обратите внимание, он не поддерживает родителей, не едет в зону СВО, а говорит только о себе. Какой я герой, пожертвовал двух племянников, сам служил. Смотреть на это лицемерие очень больно», — подчеркнула она.

В августе 2025 года Зверев сообщил, что его племянника Игоря не стало в зоне СВО. Шоумен отмечал, родственник не стал скрываться от военкомата и сразу туда пошел, как получил повестку. Также стилист рассказывал, что зимой того же года не стало другого его племянника — Андрея. По словам Зверева, что в его семье с детства прививают чувство патриотизма.

