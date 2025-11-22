Забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали

Сотрудница одной из московских библиотек Анжела Цырульникова, забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной, заявила в суде, что не знала о содержимом пакета, который получила от потерпевшей. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, фигурантка не отрицала, что забрала деньги у артистки, однако она утверждает, что не знала о содержимом пакета, за что и кому она его передает. Обвиняемая настаивает на том, что «ее использовали втемную, а она всего лишь выполнила курьерский заказ».

Гособвинение ранее запросило сроки от 6 до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Кроме того, прокуратура требует суд назначить фигурантам штрафы в сумме от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Также прокурор ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юристка Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной.