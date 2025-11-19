Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной

Юристка Екатерина Гордон в беседе с NEWS.ru назвала абсолютно несправедливым и незаконным решение в деле о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

По словам Гордон, Полина Лурье, купившая недвижимость, никак не виновна в том, что Долина продала свою квартиру мошенникам. Она уверена, что женщина должна получить свое имущество, так как приобрела его, не зная о махинациях аферистов.

Гордон призвала Долину оставаться справедливым человеком.

«И если та девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенницей – она должна получить свою квартиру. Потому что она отдала деньги. А все остальное – это блат и попытки использовать Ларисы Долиной», — рассказала адвокатка.

Гордон подчеркнула, что Долина создала «очень нехороший» прецедент в правовой системе России. По мнению юристки, обычный человек не должен страдать из-за того, что звезда «спуталась с мошенниками». Адвокатка добавила, что народная артистка может получить имиджевый урон из-за данной ситуации.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

