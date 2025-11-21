На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор потребовал обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной сроки до 9,5 лет

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Представитель гособвинения потребовал сроки от 6 до 9,5 лет обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает прокуратура Моосковской области в Telegram-канале.

Кроме того, представитель ведомства требует суд назначить фигурантам штрафы в сумме от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также прокурор ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

До этого юристка Екатерина Гордон призвала Долину оставаться справедливым человеком. По ее мнению, обычный человек не должен страдать из-за того, что звезда «спуталась с мошенниками». Адвокатка добавила, что народная артистка может получить имиджевый урон из-за данной ситуации.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долину упрекнули в издевках над россиянами из-за лотереи.

