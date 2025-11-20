На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman рассказал, в какой стране он хочет выступить после КНДР

Певец Shaman захотел дать концерт в Китае
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал в интервью РИА Новости, что хочет спеть в Китае.

Дронов признался, что желает дать концерт в Китае. Он отметил, что ни разу не был в КНР.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

В августе Shaman уже выступал на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил свое выступление перед Ким Чен Ыном с рок-концертом.

По словам Дронова, весь зал встал, когда он начал исполнять композицию «Встанем». Певец счел это демонстрацией жителями Пхеньяна глубокого уважения и понимания смысла песни, а также того, насколько важны для корейского народа память о подвигах предков и уважение к жертвам, принесенным дружественными народами во время войны.

Ранее Shaman назвал себя вторым по популярности после Ким Чен Ына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами