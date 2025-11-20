Shaman рассказал, в какой стране он хочет выступить после КНДР

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал в интервью РИА Новости, что хочет спеть в Китае.

Дронов признался, что желает дать концерт в Китае. Он отметил, что ни разу не был в КНР.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

В августе Shaman уже выступал на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил свое выступление перед Ким Чен Ыном с рок-концертом.

По словам Дронова, весь зал встал, когда он начал исполнять композицию «Встанем». Певец счел это демонстрацией жителями Пхеньяна глубокого уважения и понимания смысла песни, а также того, насколько важны для корейского народа память о подвигах предков и уважение к жертвам, принесенным дружественными народами во время войны.

Ранее Shaman назвал себя вторым по популярности после Ким Чен Ына.