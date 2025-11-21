На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman отказался переводить свои хиты на другие языки: «Пусть учат русский»

Певец Shaman заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) заявил в беседе с РИА Новости, что не будет переводить свои песни на другие языки.

Дронов отметил, что не видит в этом смысла.

«Пусть учат русский язык», — заявил артист.

По словам Shaman, он мечтает о том, чтобы во всем мире люди слушали и любили композиции на русском языке.

«И мне кажется, что эта мечта маленькими шажочками, но сбывается», — добавил исполнитель.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

В августе Shaman уже выступал на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил свое выступление перед Ким Чен Ыном с рок-концертом.

Ранее Shaman рассказал, в какой стране он хочет выступить после КНДР.

