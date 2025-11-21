Виновной в убийстве Энди Картрайта вдове стало плохо в суде

Признанной виновной в убийстве рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, вдове мужчины, стало плохо в суде. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Приговор настолько удивил женщину, что ей пришлось вызвать скорую.

Жену рэпера отправят в колонию на 12,5 лет. Кохал свою вину в убийстве не признает.

21 ноября Смольнинский районный суд назначил Кохал наказание в виде лишения свободы сроком на 12.5 лет в ИК общего режима.

Следствие выяснило, что в 2020 году Марина ввела Александру большую дозу лекарства. Мужчина скончался, однако Марина не стала вызывать скорую помощь и расчленила его тело на 15 частей, некоторые из которых не были найдены.

Сама Кохал Марина утверждает, что не убивала супруга, а расчленила она мужа якобы, чтобы не омрачать его память. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зарезали уральского рэпера ТрикоПюшона, дружившего с Картрайтом.