Вдову Энди Картрайта признали виновной в убийстве рэпера

В Санкт-Петербурге Марину Кохал, убившую и расчленившую своего мужа Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), признали виновной в убийстве рэпера. Об этом сообщает РИА Новости.

Смольнинский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12.5 лет в ИК общего режима.

По данным Telegram-канала Baza, Кохал убила мужа из-за ревности — на тот момент у него была любовница.

Следствие выяснило, что Марина ввела Александру большую дозу лекарства. Из-за шокового состояния мужчина скончался, однако Марина не стала вызывать скорую помощь и расчленила его тело на 15 частей, некоторые из которых не были найдены.

Сама Кохал Марина утверждает, что не убивала супруга, а расчленила она мужа якобы, чтобы не омрачать его память.

Ранее вдова Энди Картрайта сказала последнее слово в суде.