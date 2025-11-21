Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

Подтверждена дата выступления в Москве американского рэпера Gucci Mane — исполнителя хитов Lemonade, Icy, Rumors, Wake Up In The Sky. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Артист выступит 13 декабря в МТС Live Холл.

«Gucci стал флагманом трэп-сцены и остается им до сих пор. Его лирика — это уличная правда, честный рассказ о жизни в нищете, и роскоши, вырванной из ничего», — рассказывают организаторы.

Первым подтвержденным специальным гостем концерта стал российский рэпер TOXI$, организаторы планируют анонсировать артистов и дальше.

В октябре стало известно, что американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России и привезет жену сюда на свидание. Переговоры с T.I. шли около месяца, его гонорар и райдер не раскрывают. При этом из открытых источников известно, что в других странах выступления рэпера обходились организаторам в $500 тысяч.

Ранее сообщалось о судьбе московского концерта Канье Уэста.