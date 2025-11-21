На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

Российский рэпер Toxi$ станет специальным гостем на концерте Gucci Mane
true
true
true
close
Пресс-служба артиста

Подтверждена дата выступления в Москве американского рэпера Gucci Mane — исполнителя хитов Lemonade, Icy, Rumors, Wake Up In The Sky. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Артист выступит 13 декабря в МТС Live Холл.

«Gucci стал флагманом трэп-сцены и остается им до сих пор. Его лирика — это уличная правда, честный рассказ о жизни в нищете, и роскоши, вырванной из ничего», — рассказывают организаторы.

Первым подтвержденным специальным гостем концерта стал российский рэпер TOXI$, организаторы планируют анонсировать артистов и дальше.

В октябре стало известно, что американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России и привезет жену сюда на свидание. Переговоры с T.I. шли около месяца, его гонорар и райдер не раскрывают. При этом из открытых источников известно, что в других странах выступления рэпера обходились организаторам в $500 тысяч.

Ранее сообщалось о судьбе московского концерта Канье Уэста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами