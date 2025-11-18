Невеста Марата Башарова сообщила о тайной свадьбе

Актриса Ася Борисова подтвердила в беседе с eg.ru, что вышла замуж за актера и телеведущего Марата Башарова.

«Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания», — поделилась артистка.

Борисова отметила, что в ее семейной жизни с Башаровым нет скандалов. По словам актрисы, она и муж решают проблемы мирно.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней. Через год артист в студии программы «Звезды сошлись» понадеялся, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.

Ранее Марат Башаров отреагировал на слухи о беременности невесты.