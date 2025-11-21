Гордон «выбила» Елене Товстик имущество на $8,5 миллиона

Адвокат Екатерина Гордон рассказала «СтарХит», что проделала хорошую юридическую работу в деле Романа и Елены Товстик.

По словам Гордон, она «выбила» имущество для Елены на серьезную сумму — $8,5 миллиона (около 686,2 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Юрист отметила, что женщина отказалась от соглашения. После этого адвокат приняла решение перестать сотрудничать с экс-супругой бизнесмена.

«Дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак. Поэтому, когда клиент противодействует твоей работе и возможности заработать, поскольку часто юрист зависит от «гонорара за успех», ты отстраняешься и говоришь: «Друзья мои, продолжайте «Санту-Барбару» сами, а я пойду дальше», — отметила адвокат.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября.

