Марат Башаров о тайной свадьбе: «Мы уже два года женаты»

Телеведущий Марат Башаров признался, что уже два года женат на Асе Борисовой

Телеведущий Марат Башаров заявил Super.ru, что узаконил свои отношения с актрисой Асей Борисовой еще в 2023 году.

«Мы уже два года женаты», — прокомментировал Башаров недавнюю новость о своей тайной свадьбе.

Он отметил, что старался публично не говорить об отношениях с Борисовой, поскольку стал придерживаться принципа «личное — не публичное» на фоне скандалов после предыдущих отношений.

Актриса Ася Борисова стала третьей супругой Башарова. Недавно артистка призналась, что в их семейной жизни с Башаровым нет конфликтов: пара старается решать вопросы мирным путем.

До этого телеведущий состоял в отношениях с Екатериной Архаровой, с которой развелся спустя год после свадьбы. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвиняли Башарова в избиении.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной — Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

Ранее СМИ рассказали о состоянии Ларисы Долиной перед дачей показаний.