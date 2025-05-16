Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ

Суд Москвы отправил под домашний арест трех обвиняемых в продаже ЛГБТ-книг

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения избрана директору по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павлу Иванову, Артему Вахляеву и Дмитрию Протопопову.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 3 ст. 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения).

Согласно информации следствия, с ноября 2023-го года по сентябрь 2024-го года трое сотрудников издательства «Индивидуум Принт» с целью получить финансовую выгоду издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ.

Столичные следователи в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.

Подробнее о деле об ЛГБТ-книгах читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи.