На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ

Суд Москвы отправил под домашний арест трех обвиняемых в продаже ЛГБТ-книг
close
Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения избрана директору по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павлу Иванову, Артему Вахляеву и Дмитрию Протопопову.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 3 ст. 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения).

Согласно информации следствия, с ноября 2023-го года по сентябрь 2024-го года трое сотрудников издательства «Индивидуум Принт» с целью получить финансовую выгоду издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ.

Столичные следователи в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.

Подробнее о деле об ЛГБТ-книгах читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами