Дело об ЛГБТ-книгах: сотрудники Individuum задержаны, топ-менеджер «Эксмо» допрошен

Директора по дистрибуции «Эксмо» Норовяткина задержали по делу об экстремизме

В Москве второй день подряд продолжаются следственные действия в отношении книгоиздателей, которых обвиняют в пропаганде движения ЛГБТ* (признано экстремистской организацией на территории России). На допросах в Следственном комитете побывали более десятка сотрудников издательства «Эксмо», а трое сотрудников издательства Individuum задержаны. По версии следствия, они ради корысти издавали и продавали запрещенные в России книги.

Столичным управлением СК РФ расследуется уголовное дело об организации деятельности экстремистского сообщества (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщается в пресс-релизе ведомства. В Москве прошли задержания и допросы.

Следователи полагают, что в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников издательства Individuum «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Количество книг оценено в 1000 экземпляров, а вероятные читатели — «неограниченный круг лиц, в числе которых были несовершеннолетние».

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых были найдены и изъяты еще тысяча экземпляров запрещенной литературы.

«Привлек и подчинил»

Подробности этой истории со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит ТАСС.

По данным собеседника агентства, директор по продажам издательства Individuum Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом)

«привлек и подчинил себе работников общества (…), которых посвятил в свой преступный план по реализации книг с ЛГБТ-идеологией посредством оптовой и розничной продажи».

В числе сообщников Павла Иванова названы исполнительный директор издательства Дмитрий Протопопов, менеджер склада Артем Вахляев «и иные неустановленные лица». Иванов «посвятил [их] в свой преступный план по реализации книг с ЛГБТ-идеологией посредством оптовой и розничной продажи». А они, как следует из контекста, вероятно, согласились.

ТАСС перечислил книги, реализация которых стала поводом для уголовного дела. Это «Окна во двор» и «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко, «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, Heartstopper Элис Осман, «Дарий великий заслуживает большего» Адиба Хоррама.

По крайней мере некоторые из них к моменту написания этого текста упоминались на сайте издательской группы «Эксмо» с пометкой «Нет в наличии». На маркетплейсах тираж книг распродан или снят с продажи.

Ход событий

Вечером 14 мая ТАСС сообщил о задержании директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Поводом для следственных действий стала «пропаганда признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books».

Popcorn books — подразделение издательства Individuum, которое с 2023 года находится под контролем «Эксмо».

В «Эксмо» заявили, что издательство не имеет никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, работает в штатном режиме и содействует следствию в рамках расследования уголовного дела.

В четверг, 15 мая, директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин был отпущен после допроса. Это подтвердили в издательстве, уточнив, что «остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия».

Вечером стало известно, что торговым партнерам «Эксмо» разослан список книг издательства Popcorn Books и Individuum, которые следует снять с продажи в связи с действиями Следственного комитета РФ. По данным ТАСС, помимо уже упомянутых выше произведений, в него вошли «Элизиум» Норы Сакавич и «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» Рустама Александера.