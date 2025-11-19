На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой

Солист группы «Иванушки International» Андреев: Кадышеву любят за душевность
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил в беседе с NEWS.ru, что Надежда Кадышева стала популярна у молодежи из-за душевности и работоспособности.

Андреев добавил, что Кадышева востребована и любима также из-за своих песен. Он уверен, что благодаря хорошим композициям люди долго не забывают артистов. Артист отметил, что аналогичная ситуация сложилась у «Иванушек International».

«Благодаря нашим поэтам, нашему композитору Игорю Матвиенко, песни до сих пор на слуху и любимы. У нас нет никаких регалий. Мы не заслуженные, мы не народные. Но песни любимы народом, публикой», — поделился солист группы.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева задолжала «Ледовому дворцу» 1,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами