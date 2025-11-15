Надежда Кадышева задолжала «Ледовому дворцу» 1,8 млн рублей

«Ледовый дворец» подал в суд на театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»

«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге подал в суд на театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документы Арбитражного суд Петербурга и Ленобласти.

Сумма исковых требований компании «Дворец спорта» (юридическое лицо Ледового дворца ) к «Национальному театру народной музыки и песни «Золотое кольцо» составляет 1,8 млн рублей. За что именно задолжал театр Кадышевой, неизвестно.

В июле 2025 года Надежда Кадышева выступала на этой концертной площадке.

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным Telegram-канала «Звездач», Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Ранее «Золотое кольцо» получило госконтракты на 2,2 млн рублей.