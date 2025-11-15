На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Надежда Кадышева задолжала «Ледовому дворцу» 1,8 млн рублей

«Ледовый дворец» подал в суд на театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге подал в суд на театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документы Арбитражного суд Петербурга и Ленобласти.

Сумма исковых требований компании «Дворец спорта» (юридическое лицо Ледового дворца ) к «Национальному театру народной музыки и песни «Золотое кольцо» составляет 1,8 млн рублей. За что именно задолжал театр Кадышевой, неизвестно.

В июле 2025 года Надежда Кадышева выступала на этой концертной площадке.

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным Telegram-канала «Звездач», Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Ранее «Золотое кольцо» получило госконтракты на 2,2 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами