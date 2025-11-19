На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Израиля о концерте Галкина: «Был пересолд-аут»

Блогерша Ларина заявила, что на концерте Галкина был пересолд‑аут в Израиле
true
true
true
close
alena.laryna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Алена Ларина, которая ведет каналы о жизни в Израиле, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впечатлениями от посещения концерта юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ларина начала свой пост с фразы: «Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина». Она сопроводила публикацию совместным снимком с артистом, а также рядом фотографий с его выступления.

«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — написала блогерша.

Также Ларина назвала Галкина человеком с огромнейшим талантом, чьей манере пародий она восхищается с детства. Женщина порадовалась, что в «маленьком Израиле столько больших и ярких звезд».

После начала СВО Галкин и певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Накануне СМИ сообщили о проверке Галкина в Израиле из-за видео, на котором он положил украинский флаг на израильский. Однако позднее министерство нацбезопасности страны опровергло эту информацию.

Ранее певица Татьяна Буланова прокомментировала уход своих танцоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами