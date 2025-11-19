Жительница Израиля о концерте Галкина: «Был пересолд-аут»

Блогерша Ларина заявила, что на концерте Галкина был пересолд‑аут в Израиле

Блогерша Алена Ларина, которая ведет каналы о жизни в Израиле, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впечатлениями от посещения концерта юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ларина начала свой пост с фразы: «Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина». Она сопроводила публикацию совместным снимком с артистом, а также рядом фотографий с его выступления.

«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — написала блогерша.

Также Ларина назвала Галкина человеком с огромнейшим талантом, чьей манере пародий она восхищается с детства. Женщина порадовалась, что в «маленьком Израиле столько больших и ярких звезд».

После начала СВО Галкин и певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Накануне СМИ сообщили о проверке Галкина в Израиле из-за видео, на котором он положил украинский флаг на израильский. Однако позднее министерство нацбезопасности страны опровергло эту информацию.

