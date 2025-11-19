«Есть другие кандидаты»: Буланова прокомментировала уход своих танцоров

Певица Татьяна Буланова заявила, что поддерживает своих танцоров, которые приняли решение уйти от нее и двигаться дальше. В беседе с Общественной Службой Новостей она заверила, что спокойно относится к этому выбору, а также сообщила, что на их место уже появились новые кандидаты.

«Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно мое выступление. Не важно, есть на сцене подтанцовка или ее нет», — заявила певица.

Она также не согласилась с мнением о том, что ее танцоры не смогли справиться с внезапно обрушившейся на них славой — по словам певицы, они всегда были на виду, выступали на сцене, поэтому сама по себе эта формулировка не соответствует действительности. Также артистка сообщила, что у нее уже появились претенденты на место покинувших ее танцоров, но представлять их зрителям она пока не торопится.

Напомним, недавно Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Звезды интернета ушли от артистки в поисках места «пожирнее», но оказались невостребованными. Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

Также накануне актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее ушедшие от Булановой танцоры раскрыли детали отношений с певицей.