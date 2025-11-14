Суд удовлетворил очередной иск к Собчак за коммунальные долги

Суд удовлетворил четвертый иск Фонда капремонта о взыскании долгов с Собчак

Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с телеведущей и журналистки Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что было удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Сумма взысканной с Собчак задолженности не сообщается.

9 октября сообщалось, что московский суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам, удовлетворив три иска столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Об исках к журналистке было объявлено 1 октября. После этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что ей могут грозить серьезные меры, вплоть до принудительного списания средств со счетов, ареста имущества и запрета на выезд из страны.

