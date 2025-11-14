На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле из-за флага Украины

Mash: в Израиле начали проверку против Максима Галкина из‑за инцидента с флагами
Telegram-канал Mash

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку российского комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября на концерте юмориста в Петах-Тикве. После выступления Галкин произнес несколько фраз на украинском языке, а затем принял от зрителя украинский флаг и накрыл им израильский.

Этот поступок вызвал возмущение среди израильских общественников. Они увидели в нем оскорбление национального символа и обратились в министерство иностранных дел и министерство национальной безопасности с просьбой провести проверку и принять меры в отношении Галкина.

Mash отмечает, что по законам Израиля умышленное осквернение государственных символов карается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до $15 тыс. (чуть больше 1 млн 200 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

После начала СВО Галкин и Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

